Geen explosief in autobedrijf, wel poging tot inbraak

Foto: Omroep Gelderland

WAGENINGEN - In de Volkswagengarage aan de Churchillweg in Wageningen is deze woensdagochtend toch geen explosief aangetroffen. Dat heeft onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) uitgewezen. Wel is er een poging tot inbraak geweest.

Een beveiligingsbedrijf alarmeerde rond 5.00 uur de politie nadat het inbraakalarm was afgegaan. De EOD rukte daarop ook uit, omdat bij een kluis een mogelijk explosieve stof was aangetroffen. De hulpdiensten rukten massaal uit naar het autobedrijf: Uit veiligheidsoverwegingen ontruimde de politie drie appartementen boven het autobedrijf. Rond 6.30 uur was het gevaar geweken en konden de bewoners weer terug. Om welke stof het uiteindelijk ging, wil de politie niet zeggen. Zie ook: Mensen huis uit na inbraak met mogelijk explosief