Niet over het fietspad maar over zonnepanelen

EDE - In Ede kun je fietsen over zonnepanelen. Die liggen op de Bovenbuurtweg. Het gaat volgens de gemeente om het eerste verwarmde zonnefietspad ter wereld.

Door een speciale ruwe structuur van het oppervlak is dit stukje ‘zonnefietspad’ veilig om over te fietsen en lopen.

Het fietspad is ook bijzonder omdat het verwarmd is. Daardoor blijft het ook in de winter sneeuw- en ijsvrij.

Duurzaam en energieneutraal

Door de zonne-energiepanelen is het duurzaam en is het hele fietspad energieneutraal.

Technische studenten van het ROC A12 gebruiken het systeem als leerobject en dragen bij aan verdere optimalisatie van het systeem.