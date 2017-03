Verwarde man ligt in greppel en wordt aangehouden

EDE - Een verwarde man uit Lunteren is maandagavond aangehouden in Rhenen.

Volgens een voorbijganger lag de man in een greppel. Toen de politie kwam, was hij daar echter weg. Later werd de man alsnog aangetroffen. Hij reageerde rustig op de komst van de politie, maar reageerde niet op de gestelde vragen. Hij verklaarde te voet onderweg te zijn naar Lunteren.

De man kon zich niet legitimeren, maar na controle bleek hij nog een boete open te hebben staan. Daarop is hij aangehouden en naar het politiebureau in Veenendaal gebracht.