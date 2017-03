Oud-Ermeloër ontdekt nieuwe schorpioensoort

ERMELO - Nieuwe diersoorten worden soms vernoemd naar hun ontdekker. Er zijn echter maar weinig wetenschappers die deze eer krijgen. De nieuw ontdekte schorpioensoort Troglotayosicus meijdeni is recent vernoemd naar zijn ontdekker: oud-Ermeloër dr. Arie van der Meijden.

Sinds 1982 is er een plantsoen naar de Ermelose architect Arie van der Meijden vernoemd en nu, 35 jaar later dus een schorpioen naar de gelijknamige kleinzoon. De wetenschapper is namelijk de kleinzoon van de initiatiefnemer en eerste voorzitter van het comité Ermelo Zelfstandig (1972). Een artikel in het wetenschappelijk magazine Zootaxa beschrijft de ontdekking door een Colombiaans onderzoeksteam van CIBIO-InBIO van een nieuwe soort van de Troglotayosicus Lourenço.

Promotieonderzoek

Arie van der Meijden is, na zijn middelbare schooltijd op Groevenbeek, gaan studeren in Wageningen. Hij werd daarna gevraagd om te komen werken bij de Universiteit van California in Berkeley. Sinds acht jaar werkt hij bij een onderzoekscentrum van de Universiteit van Porto, Portugal. Daar woont hij ook.