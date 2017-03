Man mishandelt vriendin en buurtbewoner

LOCHEM - Een man van 44 uit Lochem is dinsdag door het lint gegaan in zijn woonplaats. Hij mishandelde zijn vriendin en een buurtbewoner en ook stak hij de banden van een auto lek.

Volgens de politie was de man na de ruzie met zijn vriendin gevlucht uit de woning. Later op de avond kwam hij terug en vernielde hij de auto van een buurtbewoner. Vervolgens bedreigde en mishandelde hij ook nog een andere buurtbewoner.

Gewaarschuwde agenten hielden de verdachte rond middernacht aan in zijn woning. Hij is daarop overgebracht naar het arrestantencomplex in Doetinchem.