Burgers zonder restafval: duurzame droom of verdacht?

LOCHEM - Nooit restafval hebben. Het klinkt als een duurzame droom, maar in Lochem denken ze daar anders over. Het bestaat simpelweg niet, vindt de gemeente. Daarom worden alle inwoners benaderd die nooit hun grijze container aan de weg zetten. 'Want dat is verdacht', aldus de gemeente.

In 2013 is het zogenaamde Diftarsysteem ingevoerd. Officieel staat Diftar voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval je aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing. Elke keer dat je je container dus aan de weg zet, betaal je daar voor.

In de bedrijfscontainer?

In Lochem waren er vorig jaar 1264 huishoudens die hun grijze container niet hebben laten legen. De gemeente is bang dat zij het afval dumpen of via bij iemand anders in de container gooien. De gemeente gaat die mensen benaderen. Hoe ze dat gaan doen is niet duidelijk.

'Mensen doen het eigenlijk heel goed'

De controle van de gemeente roept vragen op, bijvoorbeeld bij Jos Israel van de PvdA. 'Het is goed dat huishoudelijk afval netjes wordt ingezameld via de containers, maar het zijn wel gegevens die via de containers worden binnengehaald. Daar zit wel een privacy-aspect aan. Dit maakt mensen verdacht die het eigenlijk het gewoon heel goed doen', vertelt Israel.

De partij heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het college gesteld. De wethouder was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.