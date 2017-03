Auto brandt volledig uit, twee andere wagens zwaar beschadigd

Foto: politie Nijmegen-Zuid

NIJMEGEN - Op de Rentmeesterhof in Nijmegen is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto uitgebrand. Twee wagens die ernaast geparkeerd stonden, raakten zwaar beschadigd.

De brand werd rond 5.30 uur gemeld. Tijdens het blussen sloegen de vlammen metershoog uit de middelste auto. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend. De drie auto's zijn afgesleept voor onderzoek. Mensen die meer weten over de brand, kunnen zich melden bij de politie.