Drie aanhoudingen in onderzoek naar fraude met windenergie

OOSTERBEEK - In het fraudeonderzoek naar het Oosterbeekse bedrijf Hollandsche Wind heeft de politie dinsdag drie aanhoudingen verricht. Dat meldt de FIOD

Tijdens een gecoördineerde actie van de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) werden invallen gedaan in vier woningen en vijf bedrijfspanden in onder meer Zutphen, Steenderen, Terschuur en Arnhem. Daarbij zijn meerdere dure auto's in beslag genomen.

De auto's worden afgevoerd:

Vorige maand werd in Hengelo (G) en Steenderen al beslag gelegd op woningen en in Utrecht op bankrekeningen en onroerend goed met een geschatte waarde van ruim 3 miljoen euro. Het fraudebedrag wordt op dit moment op meer dan 8 miljoen euro geschat.

Fraude met geld van beleggers

De FIOD vermoedt dat er door het Oosterbeekse bedrijf is gefraudeerd met geld van beleggers die dachten te investeren in windmolenparken.

In plaats van het geld te investeren, zou sprake zijn van een piramidespel. De inleg van nieuwe klanten van Hollandsche Wind en Noordenwind zou worden gebruikt om de rente te betalen aan bestaande klanten.

Zie ook:

Beslag op huizen en bankrekeningen in onderzoek naar fraude met windenergie