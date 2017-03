Overvallers sluiten 78-jarige weduwe op in wijnkelder: 'Heftigste moment uit mijn leven'

Foto: Opsporing Verzocht

ARNHEM - De 78-jarige weduwe die werd overvallen in haar woning in Arnhem woont voor haar eigen veiligheid niet meer in de villa. Dat zei de politie dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht.

De overval was in mei vorig jaar in de villa van de vrouw aan de Bakenbergseweg. De overvallers namen sieraden mee. Volgens de politie zijn beide daders rond de 25 jaar oud en hebben een licht getinte huidskleur. Ze komen vermoedelijk uit Noord-Holland. 'Aan haren de trap opgetrokken' De vrouw vertelde bij Opsporing Verzocht over de brute overval. 'Ik was mijn huis netjes aan het maken. Toen kwam er een man naar mij toe, die greep mij vast.. dat ging wild. Toen kwam er een tweede man bij en werd ik bij mijn haren de trap opgetrokken. Dat deed vreselijk pijn.' Eenmaal boven werd de weduwe op een stoel gezet en geslagen. 'Van die nijdige klapjes op mijn oor. En toen viel ik met stoel en al om.' List Een van de overvallers ontdekt een kluis in de kelder, maar de vrouw bedenkt een list. 'Ik dacht als ik nou zeg: je mag alles meenemen, maar niet het goud van mijn moeder in de slaapkamer.' Dat wilden de mannen dus wel hebben. Een van hen nam de vrouw mee naar de slaapkamer en daar kon zij de alarmknop indrukken. Daarna moest ze nog mee naar de kelder waar de waardevolle spullen werden meegenomen en de inbrekers haar vastzetten in haar wijnkelder. Omdat ze de alarmknop kon indrukken, werd ze na een uur gevonden. 'Dit had heel anders af kunnen lopen. Je moet er niet aan denken dat de vrouw daar dagen ligt', vertelt een politiewoordvoerder. Gouden ring van overleden man De overval heeft de vrouw veel gedaan. 'Het was het heftigste moment van mijn leven. Ik zat daar in de kelder en kon de deur niet open krijgen. Ik kan het gewoon niet verwerken, het bonst van binnen,' vertelde ze in Opsporing Verzocht. Ook de diefstal doet pijn, vooral omdat er ook een gouden ring is weggenomen. Het was één van de laatste cadeaus van haar man voordat hij overleed. 'Hij zei toen: Schatje...ik ga je verliezen. Ik kan er wel om huilen.' De politie hoopt ook dat de gestolen sieraden, die misschien te koop zijn aangeboden, naar de daders kunnen leiden. Ook zoekt de politie naar mensen die iets gezien hebben van de diefstal van een zwarte Volkswagen Passat in Purmerend. Die auto is gebruikt bij de overval. Zie ook: Alle details over de zaak Bekijk de reconstructie van Opsporing Verzocht: