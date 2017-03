Ratelband beweert: ik ga op bezoek bij 'visionair' Erdogan

ARNHEM - Het lijkt een 1 aprilgrap... Emile Ratelband die dit weekend op de thee gaat bij Turkse president Erdogan. Verschillende media melden het en de entertainer zelf houdt bij hoog en bij laag vol dat het hem ernst is: 'Je kent me toch, ik ben een serieuze vent.'

Wat de entertainer precies gaat doen in Turkije blijft vaag. 'Ik kan er niets over zeggen, maar ik ben er best trots op', vertelt Ratelband. Volgens de Arnhemmer komt het zondagavond tot een ontmoeting tussen de twee.

Het bezoek van Ratelband is opvallend omdat de spanning tussen Nederland en Turkije de afgelopen weken nogal is opgelopen.

Toch vindt de Arnhemmer Erdogan een goed leider. 'Het is een visionair. Ja hij heeft wat dingen gezegd. Maar een paar mensen van de PVV maken Rutte ook uit voor rotte vis, en iemand van GroenLinks heeft gezegd dat we Wilders moeten stenigen. Ach, het is politiek', stelt Ratelband. 'Bovendien zijn er genoeg Turkse Nederlanders die helemaal geen hekel hebben aan Erdogan.'

'Iedere leider doet dingen die niet goed te praten zijn'

Naar eigen zeggen is hij jaren geleden ook op bezoek geweest bij de Iraakse dictator Saddam Hussein. Over dat bezoek zei de Arnhemmer destijds tegen HP/De Tijd: 'Mosterdgas? Ach, iedere leider doet dingen die niet goed te praten zijn. Het is ook alweer twintig, dertig jaar geleden.'

Van dat bezoek aan Hussein zijn overigens nooit beelden opgedoken. Dat komt nu sowieso goed, belooft Ratelband. 'Ik zal dit weekend een foto sturen van mij en Erdogan.'

Tenzij het een 1 aprilgrap is natuurlijk...