25.000 euro voor gouden tip, wie vermoordde Djordy Latumahina?

AMSTERDAM - 'Een fatale blunder', zegt de politie. Oud-Barnevelder Djordy Latumahina werd voor iemand anders aangezien en van dichtbij doodgeschoten. Wie zijn de daders? De politie heeft bewakingsbeelden openbaar gemaakt waarop de twee schutters zijn te zien en de man die de vluchtauto bestuurde.

De 31-jarige Latumahina werd vorig jaar op zaterdag 8 oktober in een parkeergarage in Amsterdam onder vuur genomen. Zijn vriendin die bij hem in de auto zat, raakte zwaargewond. Hun dochtertje van 2 bleef ongedeerd.

De politie zei al snel na de fatale schietpartij dat het gezin niet bij de politie bekend was. Een 'vergismoord' werd niet uitgesloten. Dat staat voor de politie nu vast. 'We zijn in de afgelopen maanden niets tegengekomen dat erop wijst dat Djordy Latumahina op enigerlei wijze in verband kan worden gebracht met criminele activiteiten', zei woordvoerster Ellie Lust dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

Beloning voor gouden tip

De politie heeft dinsdagmorgen in alle vroegte vijf mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de zaak. Ze zijn tussen 25 en 50 jaar oud. Maar de mannen die direct bij de fatale schietpartij waren betrokken, zijn nog niet gepakt.

De hoofdofficier van justitie in Amsterdam looft 25.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak. Aan het eind van de uitzending waren er twintig tips binnen.

'Lieve jongen' uit Barneveld

Latumahina komt oorspronkelijk uit Barneveld. Hij voetbalde van jongs af aan bij SDVB, tot vier à vijf jaar geleden. Hij was zeer geliefd bij de club. Latumahina verruilde Barneveld voor Amsterdam, waar hij onder meer actief was als dj en freelanceprogrammeur bij een poppodium.

'Een schok, ik ken hem van kleins af aan', zei SDVB-voorzitter Wim Coenen vorig jaar tegen Omroep Gelderland. Het was een heel lieve jongen.'

