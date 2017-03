In beeld: zo genoten jullie van de zon

Foto: Heidy Roelfs

ARNHEM - Een zonnetje en heerlijke temperaturen. De lente is echt begonnen en in de zon was het dinsdag goed toeven. Via Facebook en onze app vroegen we ons af: wat doet u op deze mooie dag?

Niki Hermsen koos voor een paar lovebirds die in het zonnetje zitten. Of zoals ze zelf zegt: Love couple aan het genieten van dit mooie lenteweer! Foto: Niki Hermsen In de zon zitten was er niet bij voor Heidy Roulfs, omdat de katten het rijk hadden ingenomen... Foto: Heidy Roulfs Carla van Osch stond langs het veld om Oranje aan te moedigen. De Leeuwinnen welteverstaan, want die doen het volgens Carla veel beter dan hun mannelijke tegenpolen. Foto: Carla van Osch Dat de temperaturen dinsdagmiddag opliepen bewijst dit plaatje uit Warnsveld. De thermometer in de tuin gaf dik boven de twintig graden aan. Foto: Han Groot En ook de natuur baadde in de zonnestralen. Fredrike Ritsma, Sonja Steensma, Saskia Pietersen en Wijm van Veldhuizen leefden zich uit met de camera. Foto: Wijm van Veldhuizen Foto: Saskia Pietersen Foto: Sonja Steensma Foto: Frederike Ritsma Foto: Yvonne Woudstra En Miep Vermeij was er vroeg bij voor een plaatje van de net opgekomen zon, met de stralen van de vliegtuigen in de lucht: Meer foto's? Kijk dan bij de reacties bij het bericht op onze Facebookpagina.