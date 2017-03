Youssef El Jebli blijft langer bij De Graafschap

DOETINCHEM - Youssef El Jebli en De Graafschap hebben elkaar gevonden in een nieuw contract voor nog een seizoen.

De aanvallende middenvelder ligt nu vast tot medio 2018 bij de club uit Doetinchem. De 24-jarige El Jebli kwam twee jaar geleden over van FC Lienden uit de Topklasse. Hij speelde in zijn eerste seizoen bij De Graafschap direct in de eredivisie.

Net als vorig seizoen heeft El Jebli niet altijd een basisplaats bij de Achterhoekers. In het contract zat een optie, die nu door De Graafschap is gelicht.

Formele opzeggingen

De spelers met een aflopend contract zijn Lion Kaak, Nathaniel Will, Piotr Parzyszek, Luis Pedro en Erik Quekel. Die werden onlangs formeel opgezegd, omdat ze anders automatisch met een jaar verlengd moeten worden.

Belangstelling voor spits

Parzyszek heeft al aangegeven dat hij De Graafschap in principe verlaat. Voor de topscorer bestaat veel belangstelling. De Graafschap speelt vrijdagavond een thuiswedstrijd tegen Jong PSV. Voor de vierde periode, waarin De Graafschap nog altijd meedoet, is dat een cruciale wedstrijd.