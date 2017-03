Uitspraak dodelijk ongeluk Zelhem en weten fietsers meer over verkrachting? Dit is nieuws op woensdag 29 maart

Foto: GinoPress

ARNHEM - Welke straf krijgt een man uit Doetinchem voor het doodrijden van een jongetje van 4 jaar? Weten twee fietsers meer over een verkrachting in Apeldoorn? En huppelende koeien in Driel. Dit is nieuws op woensdag 29 maart.

Jongetje doodgereden in Zelhem Welke straf krijgt een man uit Doetinchem voor het doodrijden van een jongetje van 4 jaar? De man botste juni vorig jaar in Zelhem met een gestolen auto frontaal op de wagen van een gezin uit Stolwijk (bij Gouda). 'Ik was manisch psychotisch', zei de man. Hij was net een week op vrije voeten toen hij de jongen doodreed. Het OM eiste zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De officier wil ook dat de man vijf jaar niet achter het stuur kruipt. Zie ook: Eis: zes jaar cel en tbs voor doodrijder jongetje (4)

Jongetje (4) overleden na frontale botsing met gestolen auto in Zelhem Verkrachting in Apeldoorn De politie zoekt getuigen van een verkrachting van een vrouw in de Apeldoornse wijk De Maten. In het programma Bureau GLD worden vanavond beelden getoond van fietsers die misschien iets gezien hebben. Een vrouw van 29 fietste in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 december vorig jaar rond 2.15 uur vanuit het centrum naar huis. Ze werd belaagd door twee mannen en viel van haar fiets. Toen werd ze verkracht. Koeien in Driel weer de wei in En dan wat luchtiger nieuws... Op diverse plaatsen gebeurde het vorige week al, maar vandaag is het raak in Driel: de koeien mogen weer naar buiten. Bij boer Peter Mulder was de wei vorige week nog te drassig, maar vanaf vanmiddag kunnen zijn beesten weer de frisse buitenlucht opsnuiven.