De klussende oplichters zijn er weer, 'trap er niet in!'

BENEDEN-LEEUWEN - De politie waarschuwt opnieuw voor Engelssprekende klusjesmannen.

Dit keer zijn ze opgedoken in Beneden-Leeuwen. Bewoners zeggen dat ze dinsdag zijn benaderd voor onder meer asfalteringswerk en het dak schoonmaken. 'Trap er niet in', zegt de politie. Het gaat volgens de politie vermoedelijk om rondreizende Ieren 'met wie geen afspraken te maken zijn'.

De zogenaamde klusjesmannen verplaatsten zich volgens de politie dinsdag in een grijze Peugeot met Iers of Engels kenteken.

Bijna twee weken geleden waarschuwde de politie in Epe voor Engelssprekende klusjesmannen. In januari doken ze op in Apeldoorn. Ook vorig jaar werden ze op diverse plaatsen in Gelderland gesignaleerd.

