Dikke rookwolken bij schuurbrand in woonwijk

Charles Moll / Persbureau Heitink

DUIVEN - Op de Willem Wilminkstraat in Duiven heeft dinsdagmiddag een schuurtje bij een woning in brand gestaan. In de woonwijk kwamen grote, zwarte rookwolken vrij.

Volgens de brandweer lagen er mogelijk gasflessen in de schuur. Rond 17.45 uur gaf de brandweer het sein brand meester. De oorzaak van de brand en de omvang van de schade zijn nog niet bekend.