Camera's in slachterijen? In Gelderland hangen ze al

ARNHEM - Om misstanden in slachthuizen zo veel mogelijk te voorkomen, moeten daar camera's komen. Daarvoor pleitte staatssecretaris Martijn van Dam dinsdag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Gelderse varkensslachterijen zeggen dat ze die al lange tijd hebben.

Van Dam reageerde op kritische vragen van Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Zij verwees naar de gruwelijke misstanden in het slachthuis in het Vlaamse Tielt.

Op beelden van Animal Rights, vastgelegd met een verborgen camera, is te zien hoe varkens geregeld geschopt en geslagen worden door transporteurs en medewerkers bij aankomst in het Vlaamse slachthuis. Kreupele varkens worden hardhandig aan de oren voortgetrokken. Varkens die niet in staat zijn te lopen, worden met kettingen rond de poten uit de vrachtwagen gesleept.

Vion deelt beelden met NVWA

Vion, dat in Gelderland varkensslachterijen in Apeldoorn en Groenlo heeft, maakt gebruik van CCTV (Closed-circuit television). 'We bewaren deze beelden ook enige tijd en delen die met de NVWA op verzoek, de NVWA kan de beelden inzien op locatie', zegt Nancy Aschman van Vion. 'We hebben dat nooit geweigerd. De beelden worden vanwege privacy niet zomaar vrijgegeven aan iedereen, omdat er medewerkers op staan.'

Aschman: 'Controleurs van de NVWA staan hier sowieso al de hele dag. Ze kunnen direct ingrijpen. En als er beelden moeten worden teruggekeken omdat er een incident was, dan kan dat ook. Het kan ook iets kleins zijn, bijvoorbeeld een sproeier die het niet doet.'

Structurele afspraken

Staatssecretaris Van Dam zei dat van de acht varkensslachterijen in Nederland er twee camera's hebben, maar dat die slachterijen de beelden niet met de NVWA wil delen. Vion bestrijdt dat. 'Ik denk dat de staatssecretaris niet tot in detail op de hoogte was.'

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zegt dat Van Dam bedoelde dat er niets structureels is geregeld. 'Dat wilden bedrijven in het verleden niet. Wij willen afspraken maken, zodat de beelden ook voor de handhaving kunnen worden gebruikt. Dat bedrijven nu bewegen, is mooi. Dat hadden we ook wel verwacht. Zij hebben er ook belang bij dat ze het vertrouwen van de consument winnen.'

Bij Vion worden in Apeldoorn, Groenlo en het Brabantse Boxtel in totaal 140.000 varkens per week geslacht. Vion geeft geen cijfers per locatie.

Ook camera's in Zevenaar

In varkensslachterij Compaxo in Zevenaar hangen ook al camera's. 'Op diverse plaatsen, al een jaar of drie à vier', zegt een woordvoerder. Het is volgens hem nog niet nodig geweest om beelden te delen met de NVWA. 'Gelukkig zijn er geen misstanden geweest.'

Bij Compaxo worden wekelijks zo'n 30.000 varkens geslacht.