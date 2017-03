OM niet in hoger beroep in zaak mishandelde peuter

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank om de moeder van de in Arnhem mishandelde peuter niet in de cel te zetten.

De moeder kreeg een voorwaardelijke celstraf; die straf werd deels gebaseerd op het feit dat de vrouw moeder moet kunnen blijven. Dat is volgens de rechtbank in het belang van de peuter. Maar de kinderrechter bepaalde dat het kind uit huis moet worden geplaatst. Die uitspraak werd pas later bekend. Volgens de rechtbank lijkt het erop dat er tussen de zittingsdag en de uitspraak iets is veranderd waardoor het kind uit huis moest worden geplaatst. Zie ook: Mishandelde peuter mocht eerst wel thuis wonen en nu weer niet, hoe zit dat?

