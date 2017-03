Collega's moordverdachte komen bij elkaar

ARNHEM - Medewerkers van het Voedselloket in Almere komen morgen bij elkaar om te praten over de collega die verdacht wordt van een dubbele moord in Arnhem. De 47-jarige man is tbs-patiënt van de Oostvaarderskliniek in Almere en werkte als vrijwilliger bij het Voedselloket.

Op 15 maart had hij na zijn werk terug moeten keren naar de kliniek, maar in plaats daarvan stal hij de auto van een collega en ging ervandoor.

De man wordt nu verdacht van een dubbele moord in Hotel Rembrandt in Arnhem. Op donderdag 23 maart werden daar de twee lichamen gevonden van een 71-jarige man en een 73-jarige vrouw. De man, Benny Peters, is de eigenaar van het hotel. De vrouw had geen vaste woon- of verblijfplaats.

Veel belangstelling voor chihuahua's

Peters hield in het hotel ook een groot aantal dieren. Zijn tien hondjes en zes vinken zijn nog diezelfde nacht opgehaald en overgebracht naar Dierentehuis Arnhem in Velp.

Volgens manager Oswin Geuskens maken de dieren het goed. Hij weet nog niet wat er met de chihuahua's gaat gebeuren. 'Er zal eerst gekeken worden of er nabestaanden zijn, of die er iets mee willen. Of dat er een testament is. We hebben wel veel reacties gehad van mensen die een hondje willen. Ook van fokkers, zelfs uit het buitenland. Niet om te fokken maar om voor te zorgen. De beestjes zijn in goede conditie, dus daar heb ik verder geen zorgen over.'

Dinsdag werd bekend dat de verdachte van de moord nog zeker veertien dagen blijft vastzitten.

