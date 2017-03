Rapper boos en bang na reportage: ik word als terrorist neergezet

Bron: YouTube/ Team Liefde

ARNHEM - Amine Elghasyry uit Arnhem is boos. In een reportage bij EenVandaag over Arnhemse IS-strijders wordt zijn clip gebruikt. Daar spelen ook twee jongens in mee die uiteindelijk naar Syrië afreizen. Die jongens worden onherkenbaar gemaakt, Amine niet. En daarmee wordt volgens de Arnhemmer de suggestie gewekt dat hij een terrorist is.

'Ik krijg verschrikkelijke reacties. Dat ik mijzelf maar moet opblazen, dat ik een IS-strijder ben. Ik ben zelfs in de supermarkt aangetikt met de vraag of ik de terrorist ben. Ik ben bang ja...', vertelt Elghasyry. Clip gebruikt De drie speelden mee in een clip van Team Liefde. 'We waren collega's, geen vrienden. Ik kan niet geloven dat ze zo zijn geworden.' En dus hoopt hij op een aanpassing. 'Ik wil in de uitzending komen en aan de 1,4 miljoen mensen die kijken laten weten dat ik het niet ben.' De clip is inmiddels gewijzigd, en het laatste shot waar Amine met een Nederlandse vlag wegloopt is verwijderd, maar het item, inclusief de herkenbare rapper, staat nog wel online. Op Facebook plaatste de rapper nog dezelfde dag een video. 'Ik ben die terrorist niet. Ik ben juist tegen die dingen. Stuur allemaal een boze mail naar EenVandaag.' Elghasyry heeft een advocaat in de hand genomen. EenVandaag wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan. 'De zaak ligt onder de rechter en dus gaan wij hier niet inhoudelijk op in', zegt hoofdredacteur René van Brakel.