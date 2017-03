Prominente supportersgroepen NEC boycotten derbytraining

NIJMEGEN - NEC moet het zaterdag op de laatste training voor de derby uit tegen Vitesse doen zonder de steun van de fanatiekste fans.

Legio Noviomagum en HKN boycotten de training, omdat ze het niet eens zijn met het vuurwerkverbod. In het verleden organiseerden beide supportersgroepen het traditionele vuurwerk, dat sinds vorig jaar verboden is.

In oktober op de training daags voor de derby in Nijmegen werd er wel een sfeeractie met groene en rode rook georganiseerd. Maar ditmaal niet, laat Legio Noviomagum in een verklaring weten: "Iets wat vorig jaar wel gelukt is, is dit jaar helaas niet gelukt. We hebben ook dit jaar gekeken naar betaalbare, orginele en haalbare alternatieven. Helaas hebben wij moeten concluderen dat het niet mogelijk is. Zodoende dat wij niet als groep aanwezig zullen zijn."

HKN uit ook onvrede over de situatie. "Waar overal in het land fakkels en rookpotten (bij stille tochten enz.) gedoogd worden, kan en mag het bij ons op de laatste training niet meer. Want dat is niet gezond... en heel gevaarlijk. En van die (2 keer) 20 minuten (per jaar) worden de buurtbewoners overstuur en zo. Het hypocriete gedrag van OM, gemeente en politie en NEC zelf ook is een lachertje gewoon. Ondertussen is de traditie nu helemaal dood. Ooh nee.... NEC gaat nu hun eigen spelers motiveren. Ze gaan zelf vuurwerk afsteken. Pffff."