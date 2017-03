Explosieve groei aantal ouderen: meer verzorgers en andere huizen nodig

ARNHEM - In 2025 zal bijna een kwart van de Gelderlanders boven de 65 jaar zijn. De groep van 75 jaar en ouder gaat de komende jaren verdubbelen. Dit blijkt uit nieuwe voorspellingen van de provincie.

In 2040 zal zelfs 28 procent van de Gelderlanders ouder zijn dan 65 jaar. Dat betekent dat er straks twee werkenden zijn op één gepensioneerde. Tot nu toe wordt de last van een gepensioneerde nog gedeeld door drie werkenden.

Met name de Stedendriehoek, de Achterhoek en de Liemers gaan de komende jaren sterk vergrijzen. Dat betekent onder andere dat hier heel veel extra ouderen- en gezondheidszorg nodig gaat zijn.

In 2036 wordt Gelderland een krimpprovincie

De komende jaren zal de Gelderse bevolking nog groeien tot 2.106.000, maar over twintig jaar gaat de bevolking afnemen. Dit gebeurt in heel Gelderland, behalve in de Food Valley, Noord-Veluwe en Rivierenland. De krimp zal het sterkst zijn in de Achterhoek en de Stedendriehoek.

Food Valley is ook de enige Gelderse regio waar het aantal jonge gezinnen zal blijven toenemen. Barneveld mag rekening houden met een toename aan inwoners van 17 procent tot 2015.

Door de individualisering zal het aantal huishoudens de komende jaren nog wel fors groeien. Er zullen de komende jaren nog 50.000 alleenstaande huishoudens bijkomen.

In de toekomst zal er dus met name behoefte zijn aan woningen voor alleenstaanden en ouderen. Alleen Food Valley zal op de lange termijn ook nog meer gezinswoningen nodig hebben.

'We moeten niet gaan bouwen en bouwen'

Volgens de provincie zijn de prognoses een waarschuwing: 'We moeten niet gaan bouwen en bouwen, omdat er op de korte termijn nog meer woningen nodig zijn. Dan zitten we straks met een groot overschot aan huizen en ook nog eens de verkeerde huizen.' aldus een woordvoerder van de provincie.

Regio's moeten in bestaande plannen al rekening houden met de voorspellingen. Dat kan bijvoorbeeld door flexibele woningen te bouwen die aangepast kunnen worden aan de behoeften. De provincie wil de komende tijd met elke regio in gesprek over wat de cijfers betekenen.

De bevolking- en huishoudensprognose van de provincie wordt elke twee jaar gedaan. Met de cijfers kan gekeken worden waar in een regio de toekomst behoefte aan is. Bijvoorbeeld hoeveel huizen er nodig zijn, maar ook hoeveel zorg en hoeveel onderwijs.