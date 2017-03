Epese oplichter moet miljoenen terugbetalen

EPE - Een ex-horecaondernemer uit Epe moet zeven miljoen euro aan de staat betalen vanwege oplichting. De man werd eerder veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer het oplichten van ABN AMRO.

Volgens de rechtbank heeft de man veel voordeel gehad aan de oplichting, de rechtbank komt tot de som van zeven miljoen euro. In totaal lichtte hij de bank voor 11 miljoen euro op. De verdediging wilde het bedrag van zeven miljoen euro verminderen omdat de man dat niet zou kunnen betalen, maar de rechter in Arnhem zag daar geen aanleiding toe.

De Epenaar, die inmiddels op Bonaire woont, zorgde via een ingewikkelde incasso-constructie dat hem geld werd uitbetaald dat er in principe niet was. De bank schoot dat geld elke keer voor. In drie jaar tijd ging het om 74.000 incasso's over zestien bankrekeningen.

