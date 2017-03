Einde aan wippen en schommelen dreigt, 'brief slaat in als een bom'

WIJCHEN - Een brief van de gemeente Wijchen aan bewoners van de Koekoekstraat heeft voor grote beroering gezorgd. In de brief staat dat het speeltuintje in de buurt nog deze maand verdwijnt. De gemeente zegt dat er sprake is van een misverstand.

'In maart voeren wij het verwijderen van de speelplek in de Koekoekstraat uit', schrijft de gemeente Wijchen in de brief die zaterdag bij bewoners van de Koekoekstraat op de mat viel.

'Ho eens eventjes, er blijft geen speeltuin over'

Een van de buurtbewoners is Anne Mertens. 'Ik dacht: ho eens eventjes, dan blijft er in de buurt geen speeltuin over', zegt de moeder van drie kinderen die vaak in de speeltuin te vinden zijn.

'Ik ben juist vorig jaar van de stad naar Wijchen verhuisd zodat mijn kinderen fijn buiten kunnen spelen.' Van de speeltuin wordt volgens Mertens veel gebruik gemaakt door de kinderen in de buurt. 'Het ligt bij de huizen, waardoor er altijd iemand een oogje in het zeil kan houden. Het is belangrijk dat kinderen ook zelfstandig naar de speeltuin kunnen.'

'Werk aan speeltuin moet onmiddellijk stoppen'

Het CDA in Wijchen is het eens met de bewoners van de Koekoekstraat. 'Dit is bij de bewoners als een bom ingeslagen', schrijft het CDA. De partij wil dat de planning voor de sloop 'onmiddellijk worden opgeschort'.

'De straat staat in een naoorlogse opbouwwijk en is aan het verjongen', zegt CDA-raadslid Elaine van Haren. 'We vragen ons af of de gemeente niet té rigide omgaat met het speeltuinbeleid dat vorig jaar is vastgesteld'.

'Maart had april moeten zijn'

Volgens de gemeente Wijchen is er een fout gemaakt en had er in de brief aan de bewoners 'april' moeten staan in plaats van 'maart'.

De plannen voor de speeltuin blijven vooralsnog staan, zegt de gemeente. 'Wijchen heeft heel veel speeltuintjes. We hebben vorig jaar een speeltuinbeleid vastgesteld, en we gaan mét bewoners kijken wat we met al die speelplekken gaan doen. Daarom is er volgende week dinsdagavond een informatieavond voor bewoners.'

Vanwege de commotie is het geplande werk aan de speeltuin aan de Koekoekstraat inmiddels uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de informatieavond.