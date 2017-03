De bezem door Park Sonsbeek

ARNHEM - Werk aan de winkel woensdag in Park Sonsbeek in Arnhem. Met man en macht wordt het park klaargestoomd voor het nieuwe seizoen. En dat betekent onder meer opruimen en het gras behandelen. Parkboswachter Jeroen Glissenaar krijgt daarbij de hulp van 30 leerlingen van het Beekdal Lyceum.

In het kader van hun maatschappelijke stage steken zij vandaag ook de handen uit de mouwen. Twee weken geleden was het park een grote bende, na een mooie zonnige dag. Dat schoot Glissenaar toen helemaal in het verkeerde keelgat.

Op Facebook zette hij een foto van de troep, met daarbij de tekst: 'Zou de groep lieve jongelui die gisteren in Sonsbeek zo lekker de lente aan het vieren waren, hun rommeltje even zelf willen opruimen?'

Foto's van een schoon park

Zijn bericht lijkt effect te hebben gehad. 'Afgelopen weekend was het Lentefestival en na afloop kreeg ik verschillende foto's geappt van een schoon park, dus mensen kunnen het wel', aldus Glissenaar.

Veel mensen komen met mooi weer naar het Arnhemse stadspark om er een biertje te drinken met hun vrienden, te voetballen en zelfs te barbecueën. Geen probleem vindt Glissenaar, maar iedereen moet wel zijn rommel opruimen.