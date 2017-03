NEC-topscorer Grot: kans fifty-fifty tegen Vitesse

NIJMEGEN - Jay-Roy Grot is optimistisch over de kansen van NEC zondag in de derby uit tegen Vitesse.

"De kans is altijd fifty-fifty in een derby. Veel strijd en agressiviteit, je moet er gewoon vol ingaan. Ik denk dat het een mooie wedstrijd gaat worden. En we hebben de punten nodig, niet alleen tegen Vitesse. De concurrenten komen steeds dichterbij."

Grot komt uit Arnhem, maar voelt zich NEC'er. "Ja, ik speel hier al acht jaar. In de jeugd heb ik ook wel eens tegen Vitesse gespeeld, maar dit is heel anders. Mooi om mee te maken. Wel jammer dat er geen vuurwerk meer mag op de training. Ik vond het altijd wel mooi. Maar dat is voor de veiligheid en dat gaat voor. Ik hoop dat ik de opvolger van Leroy George kan worden met het winnende doelpunt, maar als iemand anders het wordt, is dat ook mooi."