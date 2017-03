NEC-trainer Hyballa gaat misschien even bellen met Leroy George

NIJMEGEN - Leroy George heeft voor eeuwig naam gemaakt bij NEC.

De aanvaller maakte in 2012 het enige doelpunt in de derby in GelreDome en dat is tot dusverre de enige keer dat NEC in dat stadion wist te winnen van aartsrivaal Vitesse.

"Wanneer was dat?", vraagt trainer Peter Hyballa. "0-1 in GelreDome. Ja leuk, Leroy George. Misschien bel ik hem even om te vragen hoe hij dat heeft gedaan vanwege de strategie."

De trainer is nog niet te nadrukkelijk met de derby bezig. "Dat voelen we op het moment nog niet zoveel. We hebben nu een kleine spelersgroep. Er zijn nog wat spelers weg naar interlands. Ik wacht even tot die terugkomen. Natuurlijk is de oefenstof wel gericht op Vitesse, maar zoveel mogelijkheden hebben we ook niet in de selectie. Die derbysfeer komt nog."