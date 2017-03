'Broers dreigden man penis af te snijden'

Foto: Pixabay

ARNHEM - Twee Nijmeegse broers worden ervan verdacht dat ze in juni vorig jaar een man hebben gedreigd de penis af te snijden. Ook kreeg het slachtoffer een vuurwapen in de mond gestopt, dat vervolgens werd doorgeladen. De man kreeg te horen dat hij geld moest geven, anders kwamen ze terug voor hem of zijn familie.

Dat maakte het Openbaar Ministerie dinsdag bekend op een zogeheten pro-formazitting in de zaak tegen een wietbende. De twee broers (51 en 49) zouden daar samen met een 47-jarige broer deel van uitmaken. De derde broer zou niet bij het geweld betrokken zijn, hij wordt gezien als de 'whizzkid' van de bende. De bende zou ruim vier jaar lang hennepkwekerijen hebben gerund in Nijmegen, Beuningen, Arnhem, Lent, Opheusden, Huissen, Ewijk, Dodewaard, Deurne en Den Bosch. Ook zouden mensen zijn afgeperst. Arnhemse kapper bedreigd Aan de waslijst aan strafbare feiten werden dinsdag door de officier van justitie het dreigen met het afsnijden vna de penis toegevoegd en de bedreiging van een kapper in Arnhem. De kapper werd onder druk gezet om 5000 euro te betalen, omdat hij de 'business' zou hebben verpest. Een van de Nijmeegse broers zou tegen hem hebben gezegd: 'Door jou kan ik geen 50 euro biljetten meer uitgeven omdat jij aan iedereen vertelt dat ik vals geld uitgeef.' Verdachte was trainer bij SCH Nijmegen De broers zijn geboren in Suriname. Een van hen was lange tijd trainer bij de Nijmeegse voetbalclub SCH. Die club werd in januari opgeheven, omdat SCH de afgelopen jaren te vaak betrokken was bij incidenten. De advocaat van de jongste broer verzocht de rechter om haar cliënt voor korte tijd vrij te laten, omdat zijn bejaarde moeder en zijn dochter met psychische problemen hem nodig hebben. De rechter wees dat verzoek af. De zaak gaat in juni verder.