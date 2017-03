Man cel in voor mishandeling met bierfles tijdens Zomerfeesten

Zomerfeesten (Foto: ANP)

ARNHEM - Een 28-jarige Nijmegenaar is dinsdag veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling in Nijmegen en dronken en zonder rijbewijs rijden op een snorfiets. Hij kreeg 210 dagen cel, waarvan 106 dagen voorwaardelijk. Ook is hem een werkstraf van 120 uur en een boete van 350 euro opgelegd.

De man heeft op 21 juli 2016 tijdens de Zomerfeesten in Nijmegen het slachtoffer meermalen geslagen, onder meer met een (kapotgeslagen) bierfles op het hoofd en tegen de rug. Het slachtoffer liep ernstig letsel op. Zo had hij een grote hoofdwond, een wond op de rug en een gebroken kaak. Bovendien had het voorval een grote psychische impact op de man. De Nijmegenaar is volgens een deskundige verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 1600 euro betalen.