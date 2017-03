Teleurstelling in Renkum: beelden Jits Bakker komen niet

Jits Bakker in 1999-Archieffoto ANP

RENKUM - Teleurstelling in Renkum; de komst van 30 beelden van kunstenaar Jits Bakker naar Renkum is van de baan. De beelden van de overleden kunstenaar blijven op landgoed Beerschoten in De Bilt. Provinciale Staten van Utrecht stemden in met dat voorstel van gedeputeerde Pennarts.

De gemeente Renkum, waar Bakker geboren is, had de beelden graag overgenomen. 'We wilden de beelden heel graag een mooie plek binnen onze gemeente geven, het is jammer dat dit niet doorgaat.' De provincie Utrecht, de eigenaar van de beelden, werd begin vorig jaar gevraagd een nieuwe locatie voor de kunstwerken te zoeken. Het Utrechts Landschap had op landgoed Beerschoten geen plek meer voor de kunstwerken. Zo kwam de provincie uit bij de gemeente Renkum. In De Bilt, het dorp waar Jits Bakker een groot deel van zijn leven gewerkt heeft, ontstond commotie toen bleek dat de beelden uit de gemeente zouden verdwijnen. Er werden 2500 handtekeningen opgehaald voor behoud van de beelden en ook de gemeenteraad drong daar op aan. Het Utrechts Landschap liet uiteindelijk weten dat de werken toch op het landgoed konden blijven. Dat is wat de provincie Utrecht nu ook heeft besloten. Familie Jits Bakker teleurgesteld De beelden zijn door de familie van Jits Bakker aan de provincie Utrecht geschonken. Zoon Tibo van de Zand, die de artistieke nalatenschap van zijn vader beheert, is teleurgesteld dat de gemeente Renkum als voorkeurslocatie is afgevallen. 'Het was voor ons een hartverwarmende ervaring te mogen vaststellen dat in de gemeente waar Jits Bakker geboren is, de beelden zeer welkom waren en zijn. Een prachtgebied, te weten Mariëndaal te Oosterbeek, kwam bovendrijven', schrijft hij aan de Utrechtse gedeputeerde Pennarts. 'Tegen de achtergrond van de weinig welwillende opstelling die we ondervonden van het Utrechts Landschap, waren wij uitermate gelukkig met de mogelijkheden die Renkum bood.' 'Meest geschikte locatie' valt af De provincie Utrecht heeft diverse locaties voor de beelden onderzocht. 'Mariëndaal (gemeente Renkum) is objectief gezien de meest geschikte locatie. Deze optie heeft veel draagvlak bij de erven en is financieel gunstig voor de provincie. Maar gezien de wens om de beelden voor de provincie Utrecht te behouden valt deze locatie af.'