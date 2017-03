Man schiet 9 keer op auto na ruzie: 6 jaar cel

ARNHEM - Een 34-jarige man uit Arnhem is dinsdag veroordeeld tot 6 jaar cel voor een poging tot doodslag, bedreiging en mishandeling.

De Arnhemmer kreeg 18 mei vorig jaar ruzie bij een coffeeshop in zijn woonplaats. Hij bedreigde het slachtoffer buiten met een mes en nam de man later onder vuur toen die in de auto zat. In totaal loste de 34-jarige 9 schoten.

Eerder veroordeeld voor doodslag

De Arnhemmer heeft ook zijn eigen moeder en zus bedreigd met de dood en hen mishandeld. Daarnaast is hij al eens veroordeeld voor doodslag. De rechtbank nam dat mee bij de strafbepaling.

Naast de celstraf moet de Arnhemmer een schadevergoeding van ruim 7500 euro betalen aan de man met wie hij ruzie had.