Wageningen adopteert #zwerfie: Elke dag troep opruimen

WAGENINGEN - De gemeente Wageningen heeft zich laten inspireren door Omroep Gelderland en heeft de #zwerfie geadopteerd. Ze roepen iedereen op elke dag één stuk zwerfafval weg te gooien.

#zwerfie-actie van BuitenGewoon

Vorig jaar riep Omroep Gelderland in het programma BuitenGewoon kijkers, luisteraars en volgers op om zwerfafval op te ruimen en daar een foto van te posten op social media met de hashtag #zwerfie. De actie leverde schonere straten en mooie foto's op. De actie bracht de gemeente Wageningen op het idee ook om #zwerfies te vragen.

Start campagne ‘Wageningen Schoon’

Op 2 april start de campagne ‘Wageningen Schoon’, een initiatief van Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW), gemeente Wageningen, ACV en Wageningen Schoon. Het doel is om Wageningers bewust te maken van het belang om elke dag 1 zwerfie (stuk zwerfafval) op te rapen. Dat zou volgens de gemeente een wereld van verschil maken, want als een kwart van alle Wageningers dat doet, is het zwerfafvalprobleem volgens de gemeente in Wageningen helemaal verholpen.

Gratis handschoenen en zwerfie-bingo voor kinderen

Bij de kraam van Wageningen Schoon, vlakbij het stadhuis worden op zondag 2 april gratis handschoenen uitgedeeld waarmee inwoners zelf actief mee kunnen doen met de ‘Wageningen Schoon’ campagne. Voor de kinderen is er een zwerfie-bingo en een complimentenprullenbak waarmee het opruimen van zwerfafval een leuk spelletje moet worden. Ook kunnen kinderen achter het stuur zitten van een echte ACV-veegmachine!

Burgemeester Van Rumund van Wageningen geeft het geheel een officieel tintje, door bij de fontein bij de Markt het eerste zwerfie-opvanghuis te openen. Wat dat precies is wil de gemeente nog niet zeggen.