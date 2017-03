Tien en vier jaar cel geëist voor doodsteken Joël Alfarez

ZUTPHEN - Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van vier en tien jaar geëist voor het doodsteken van Joël Alfarez in Zutphen. De 27-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, hoorde tien jaar tegen zich eisen vanwege doodslag.

De 23-jarige Zutphenaar moet, als het aan het OM ligt, vier jaar de cel in voor openlijke geweldpleging met zwaar lichamelijk letsel. Alfarez werd op oudjaarsdag 2015 neergestoken op een parkeerplaats aan de Verlengde Ooyershoekseweg in Zutphen. Hij raakte daarbij zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis.

De inwoner van Deventer kende in ieder geval een van de verdachten en had met hem afgesproken op het industrieterrein in Zutphen.

De twee verdachten reisden na de steekpartij van Zutphen naar Deventer, waar ze hun bebloede kleren in brand staken om sporen te wissen. Tijdens de rechtszaak bleven de mannen elkaar de schuld geven.

