Bloemenkwekers moeten met de fiets om geen uren verloren te laten gaan

ZUILICHEM - De oppervlakte van de nieuwe chrysantenkas van Koen Kreling in Zuilichem is zo groot dat zijn werknemers een fiets nodig hebben om hun werk te kunnen doen. De bloemen worden gekweekt op 12 hectare grond onder glas.

Nooit eerder werd in Nederland zo'n grote chrysantenkwekerij gebouwd. Koen Kreling, de oudste van vijf kinderen Kreling en mede-eigenaar van het bedrijf, gaat de megakas runnen. Met zijn 22 jaar is hij de jongste zelfstandige chrysantenkweker van ons land.

'Dit is wat ik altijd al heb gewild', vertelt de ondernemer. 'Ik weet eigenlijk niet beter, het is echt mijn passie en nu is het zover.'

110 miljoen chrysanten

De nieuwe kas is in minder dan een jaar gebouwd en heeft zoveel oppervlakte dat de kweker bijna twintig fietsen heeft aangeschaft zodat zijn personeel de afstanden in de kas sneller kan afleggen. Op die manier gaan er geen uren verloren, zegt Kreling.

Tuindersfamilie Kreling heeft nu in totaal 36 hectare glas in de Bommelerwaard. Op zeven locaties in Bruchem, Zuilichem en Gameren worden meer dan 110 miljoen chrysanten gekweekt die aan supermarkten in binnen- en buitenland worden geleverd.