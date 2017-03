Nijmeegse kinderen debatteren over Europa

Politiek actieve kinderen tijdens kinderen tijdens kindergemeenteraad Beuningen 2016 Politiek actieve kinderen tijdens kinderen tijdens kindergemeenteraad Beuningen 2016

NIJMEGEN - 'Nederland moet uit de Europese Unie' of 'alle kinderen in groep 6, 7 en 8 moeten verplicht een e-mail ‘penvriend’ hebben uit een ander EU land'. Dit zijn twee van de stellingen waarover leerlingen van Nijmeegse basisscholen vrijdag 31 maart debatteren. Dan is de eerste editie van het scholendebattoernooi ‘Nijmegen Debatteert.

De kinderen van groep zes tot en met acht van vier basischolen doen mee: De Sterredans, Petrus Canisius, Nutsschool Lankforst en De Buut. Leerlingen van Spatha Rhetoricae, de debatvereniging van het Stedelijk Gymnasium, verzorgen de jurering. Aan het eind van de middag wordt er een winnaar gekozen. Met het boek ‘Ontdek Europa!’ hebben de leerlingen zich inhoudelijk kunnen voorbereiden op het debat. Pas op het toernooi horen ze, of ze vóór of juist tégen de stelling debatteren. 'Fantastisch' Wethouder Renske Helmer-Englebert die het debat vrijdag opent, vindt het fantastisch dat kinderen door dit debat kennis kunnen maken met onze democratie. 'Juist een debattoernooi is een positieve manier om kinderen voor hun mening uit te laten komen, te leren spreken en zichzelf te leren presenteren. Debatteren moet je leren, en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen!'