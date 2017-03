WAGENINGEN - Het wordt vrijdag twee keer zo warm als normaal. Dat zegt weervrouw Britta van Gendt van MeteoGroup in Wageningen. 'Het is geen record, maar wel bijzonder zacht', vertelt Van Gendt.

De gemiddelde temperatuur voor eind maart is 11 graden. Vrijdag loopt de thermometer op naar 22 à 23 graden.

Het record is 25,4 graden op 29 maart 1968 in Volkel.

Vandaag is het de eerste warme dag van het jaar met 20 of 21 graden. Woensdag valt tegen met een graad of 15, maar donderdag wordt weer een warme dag: 20 graden.

