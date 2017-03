Winterswijk gooit drie onbewaakte spoorwegovergangen dicht

WINTERSWIJK MISTE - Dodelijke ongevallen en bijna ongelukken dwingen de gemeente Winterswijk om forse maatregelen te nemen bij onbewaakte spoorwegovergangen. Drie van de vijf overwegen gaan dicht, twee worden er beveiligd. Kosten? 1,5 miljoen euro.

De overweg aan de Huttenweg wordt beveiligd. Hier vonden eerder dodelijke ongelukken plaats. De overweg werd al afgesloten voor autoverkeer en er staan hekjes. Maar dat blijkt niet afdoende. Er vonden opnieuw dodelijke ongelukken plaats en meerdere bijna-ongevallen. De overwegen Vreehorstweg en Greversweg worden opgeheven.

'Mijn gezin is gehalveerd'

De gemeente moet nog een besluit nemen over de overwegen Veldhorstweg en Klandermansweg. Eén van deze overwegen wordt opgeheven, de ander wordt beveiligd. Aan de Klandersmansweg verongelukten 23 jaar geleden de vrouw en dochter van Wim Wesselink. Zijn moeder woont vlakbij de spoorwegovergang. Zij probeerde jaren geleden al om de spoorwegovergang gesloten te krijgen.

Eerder zei Wesselink tegen Omroep Gelderland dat 'zoiets nooit had mogen gebeuren'. In januari 1994 veranderde het leven van Wesselink voorgoed. 'We waren met z'n vieren. Op 2 januari was mijn gezin opeens gehalveerd. Dat moet je een plekje geven.'

Intensief overleg

Winterswijk is al lange tijd in gesprek met ProRail over de spoorwegovergangen. In december leek het erop dat de gemeente niet mee wilde werken aan de plannen van ProRail om overwegen te sluiten. Er was onder meer veel protest van toeristische ondernemers, het Wandelnetwerk en Fietsplatform. Het plan zoals het er nu ligt, is gemaakt na intensief overleg met deze organisaties, de provincie en ProRail.

ProRail betaalt de helft van de kosten, Winterswijk en de provincie de andere helft. De gemeente stelt eenmalig 375 duizend euro ter beschikking.

Nederland kent in totaal 120 niet actief beveiligde spoorwegovergangen. 28 hiervan liggen in onze provincie.

