Kist van Joodse boerenknecht geschonken aan Kamp Westerbork

WESTERBORK - Een bijzonder moment in Kamp Westerbork dinsdag. Gerard Jansen uit het Achterhoekse Baak schonk het kamp de kist van Horst Elias, een Joodse boerenknecht die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de opa van Gerard werkte.

Horst kwam via kamp Westerbork in Auschwitz terecht, waar hij is vermoord. De kist met spullen bleef achter in Baak, op zolder bij de grootvader van Gerard Jansen.

Die speelde als kind met de spullen in de kist. Toen hij jaren later weer de kist tegenkwam, is hij zich gaan verdiepen in Horst Elias. Hij wilde dat de kist, waar ook brieven en kaartjes in zitten, op een goede plek terecht zou komen.

Sandaal

Curator Guido Abuys van Kamp Westerbork is in zijn nopjes met de spullen: 'Bizar dat je hier een sandaal van Horst in handen hebben. Ik ben er heel blij mee. Het geeft de mogelijkheid om zijn verhaal te vertellen.'