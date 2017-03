Dubbele titel voor Beuningse rolstoeltennister in Amerika

BEUNINGEN - Marjolein Buis heeft afgelopen week maximaal gepresteerd in de Amerikaanse staat Louisiana. In de deelstaathoofdstad Baton Rouge was de Beuningse rolstoeltennisster oppermachtig in zowel het enkel- als het dubbelspel.

Oppermachtig

De als tweede geplaatste Buis werd in het enkelspel voor het eerst getest in de halve finales. Lucy Shuker (Eng, 3) kon het Buis geen moment echt moeilijk maken: 6/1 6/4. In de finale tegen de als eerste geplaatste Aniek van Koot werd evenmin een set afgestaan. In set 1 was Buis wederom oppermachtig en in set 2 liet ze zien wat veerkracht is door een achterstand om te buigen. Met 6/2 en 6/4 boekte Buis haar vijfde overwinning in twintig wedstrijden op haar landgenote.

In het dubbelspel, samen met Van Koot, konden ook de handen omhoog worden gegooid. Na een spannende halve finale was er in de finale geen vuiltje aan de lucht: 6/1 6/3.

Goede keuze

‘Een goede keuze van mij om dit toernooi nog even in te voegen in mijn kalender', glunderde Buis na afloop. 'Zeker voor de strijd om de vierde plek op de ranglijst was deze overwinning een welkome! Ik ben natuurlijk zeer content met het resultaat, maar ook met mijn manier van spelen!’