Bureau GLD 29 maart 2017

ARNHEM - In deze uitzending een verkrachting van een vrouw in Apeldoorn, in Winterswijk wordt een explosief naar een chalet gegooid, een man steelt in Twello bij een doe-het-zelf zaak, in Apeldoorn breekt een man kluisjes open bij een zwembad en bij een aanhouding in Nijkerk zijn gestolen spullen gevonden, van wie zijn ze?

Verkrachting Apeldoorn

De politie zoekt twee belangrijke getuigen in Apeldoorn. Mogelijk hebben zij iets gezien van twee mannen die in december vorig jaar een vrouw verkrachtten in Apeldoorn.

Vrouw belaagd als ze naar huis fietst

De vrouw fietst in de nacht van zaterdag 17 december op zondag 18 december even na 2 uur op haar elektrische fiets vanuit het centrum van Apeldoorn naar huis. Ze fietst langs het casino, onder het tunneltje door van het station, langs de Tweede Wormenseweg en de Kayersdijk het kanaal over en dan via de Matenpoort richting de rotonde met de Drie Maagden. In de wijk de Maten wordt ze belaagd en verkracht door twee mannen.

Nadat de daders gevlucht zijn is de vrouw naar huis gegaan en heeft de politie gebeld. Naar omstandigheden gaat het goed met haar. Het gebeuren heeft wel een diepe indruk op haar gemaakt.

Politie zoekt belangrijke getuigen

Helaas is over de daders niet veel meer bekend dan dat het gaat om twee Nederlands sprekende mannen. De politie zoekt nu twee getuigen die mogelijk iets gezien hebben. Die jongens fietsen rond hetzelfde tijdstip dezelfde richting uit als het slachtoffer. De politie wil graag met hen in gesprek om ze te kunnen vragen of zij iets hebben gezien wat van belang kan zijn voor ons onderzoek.

Één van de twee heeft een krat voorop de fiets, deze lijkt blauw te zijn. Deze jongen heeft donker kort haar. Hij lijkt een telefoon in zijn hand te hebben. De andere jongen heeft lichter, waarschijnlijk blond, kort haar.

Tip nu de politie

Iedereen die meer weet over deze zaak, tip nu de politie 0800-6070 / 0800-7000.

Explosief gegooid naar chalet Winterswijk

Bij Camping Italiaanse Meren in de buurtschap Kotten bij Winterswijk wordt op zaterdagavond 18 februari rond elf uur een explosief richting een chalet gegooid. Het explosief komt buiten tot ontploffing. De bewoner, die op dat moment thuis is, raakt niet gewond.

Gasflessen

De politie vindt in de buurt een gasfles met daaraan gekoppelde gasleidingen. Als die tot ontploffing waren gekomen was de explosie vele malen heftiger!

Witte auto met zwart dak

Er is een getuige die kort voor en kort na de explosie een witte auto met zwart dak heeft zien rijden. Deze auto reed voor de explosie over de Buitinkweg richting de Camping de Italiaanse Meren. En direct ná de explosie rond 11 uur in de avond die 18e februari is gezien dat dezelfde witte personenauto met verhoogde snelheid wegreed over de Buitinkweg in de richting van de Burloseweg richting Winterswijk.

Tip de politie

Iedereen die iets weet over deze zaak kan nu bellen met de politie. Misschien dat mensen iemand kennen met een dergelijke auto die iets met deze zaak te maken zou kunnen hebben. De opsporingstiplijn is te bereiken via 0800-6070 of anoniem 0800-7000.

Bij aanhouding gestolen spullen gevonden

Twee inbrekers, een man uit Ede en een uit Arnhem, worden op 13 maart in Nijkerk op heterdaad betrapt als ze bezig zijn met een inbraak in een huis aan de Dennenlaan. In de auto van een van hen vinden agenten sieraden en bankbiljetten.

De politie wil de spullen graag bij de rechtmatige eigenaar terugbrengen. Wie herkent de spullen?

Diefstal Multimate Twello

Deze man krijgt een week de tijd zichzelf te melden bij de politie anders wordt hij volgende week herkenbaar getoond in Bureau GLD.

De man steelt verschillende spullen bij de bouwmarkt Multimate aan de Molenstraat in Twello. Hij rijdt rond in een bestelbus met groene stikkers.

Diefstal zwembadkluisjes Apeldoorn

En wie is dit? Hij breekt meerdere kluisjes open bij zwembad Malkander in Apeldoorn. Hij neemt telefoons, geld, een bankpas en OV-chipkaarten mee. Wie herkent hem?