Code oranje door natuurbrandgevaar

ARNHEM - Op dit moment geldt voor heel Gelderland ‘code oranje’ vanwege het risico op natuurbranden. Reden hiervoor is de droogte in de natuur. Dit komt door de afwezigheid van regen gecombineerd met de harde wind en lage temperaturen. Hierdoor zijn heide, gras, struiken en bomen erg droog geworden waardoor een brand zich snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen.

Wat betekent deze code?

In de natuur mag absoluut geen vuur gemaakt worden. Daarnaast wordt het roken in natuurgebieden ernstig afgeraden. Bij een ontheffing op het stookverbod zal in veel gevallen de reeds verleende ontheffing niet meer geldig zijn.

Wat doet de brandweer?

Wanneer er brand in de natuur uitbreekt zal de brandweer met meer mensen en materieel uitrukken om de brand zo snel mogelijk aan te kunnen pakken. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van luchtsurveillance waarbij men probeert om net ontstane branden zo snel mogelijk te kunnen lokaliseren.

Wees alert

Veel natuurbranden zijn het gevolg van brandstichting of onzorgvuldig handelen. Mensen die een verdachte situatie zien, worden verzocht dit te melden. Bij spoed via 112 of anders via 0900 8844.