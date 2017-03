Ontsnapt damhert veroorzaakt verkeerschaos: 'We moesten hem wel afschieten'

WINTERSWIJK - Het ontsnapte damhert dat dinsdagochtend een verkeerschaos veroorzaakte rondom Winterswijk, is afgeschoten. Dat meldt wijkagent Willem Saris. 'Helaas. Het was de meest slechte en de meest uiterste optie die we hadden, maar we konden niet anders.'

Het dier was rond 9.00 uur ontsnapt uit een damhertenparkje in de buurt. Dat gebeurde nadat het beest met de kop was vast komen te zitten in prikkeldraad. Toen de verzorger te hulp schoot, nam het hert de benen en sprong over de afrastering.

Wijkagent Willem Saris vertelt over het ontsnapte damhert:

Alle kanten op

Het dier verschanste zich later in een bosje aan de rand van het dorp. De politie besloot daarop de Rondweg Zuid ter hoogte van de Stevinstraat af te zetten, want het dier was dermate gestrest dat het alle kanten op ging.

In overleg met alle hulpdiensten en de eigenaar is uiteindelijk besloten het beest af te schieten. Verdoven bleek geen optie. 'Daarvoor moet je vrij dicht bij het dier staan en dat lukte niet', aldus Saris.