Ontsnapt damhert veroorzaakt verkeerschaos

ULFT - Het ontsnapte damhert dat woensdagochtend een verkeerschaos veroorzaakte rondom Winterswijk, is afgeschoten. Dat meldt wijkagent Willem Saris.

Het damhert was ontsnapt uit een park in de buurt. Dat gebeurde nadat het beest met de kop was vast komen te zitten in prikkeldraad. Toen iemand te hulp schoot, nam het hert de benen en sprong over de afrastering.

Het dier verschanste zich later in een bosje aan de rand van het dorp. De politie besloot daarop de Rondweg Zuid ter hoogte van de Stevinstraat af te zetten. In overleg met alle hulpdiensten en de eigenaar is uiteindelijk besloten het beest af te schieten. De weg is daarna weer vrijgegeven.