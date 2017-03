Vuurwerk verboden op training voor de derby, ook bij Vitesse

ARNHEM - De traditie van vuurwerk op de laatste trainingen voor de Gelderse derby Vitesse-NEC is definitief voorbij.

Vorig jaar werd het in Nijmegen al verboden, maar nu is het ook bij de training van Vitesse niet langer toegestaan. Dat is afgesproken in overleg met de lokale autoriteiten. Als reden worden gezondheidsrisico's genoemd, maar ook het verkeer op de A50 zou last hebben van de rookwolken die het vuurwerk veroorzaakt.

Bij NEC is het al de derde keer dat het verboden is. Vorig jaar bleef het daarom heel rustig op de training, omdat meerdere supportersverenigingen toen een boycot hielden. Maar eerder dit seizoen was er een alternatieve sfeeractie. Die lijkt er nu ook weer te komen.

