Kijkshop sluit twintig filialen

ZALTBOMMEL - De Kijkshop sluit twintig van de 87 filialen. De Zweedse eigenaar, investeringsbedrijf Listerus & Partner, hoopt dat de 43-jarige winkelketen hierdoor kan blijven bestaan.

Werknemers met vaste contracten worden gespaard, maar over de gevolgen voor flexwerkers doet het bedrijf geen mededelingen. Van de twintig winkels zijn er inmiddels al drie gesloten. De te sluiten filialen liggen verspreid over het hele land, maar concrete locaties kunnen nog niet worden gegeven.

Gelderse roots

Het hoofdkantoor van de Kijkshop zit in Zaltbommel en het distributiecentrum in Hedel. In Gelderland zijn momenteel nog zestien filialen: in Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede, Nijmegen, Tiel, Winterswijk en Zutphen.

Gedateerd winkelconcept

Kijkshop maakt sinds de jaren zeventig furore met een winkelconcept waarbij de goederen in vitrinekasten staan opgesteld. Het hoogtepunt lag in de jaren tachtig. De opzet was toen nieuw en modern. Ondanks stevige concurrentie van andere winkels en de toename van verkoop via internet, wijzigde Kijkshop zijn formule de afgelopen decennia nauwelijks. Die formule is dus al jaren gedateerd.