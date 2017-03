ProRail heft onbewaakte overwegen op

ARNHEM - Spoorbeheerder ProRail gaat in de komende jaren alle openbare, onbewaakte overwegen beveiligen of opheffen. 'Het geld is er, de wil ook', zegt directeur Pier Eringa. In Gelderland gaat het om 31 spoorwegovergangen.

Nederland telt nog 120 openbare, onbewaakte spoorwegovergangen en ongeveer 300 particuliere overgangen. Het plan om die eerste groep helemaal op te heffen, is al langer in voorbereiding. Ongeveer een derde van deze overwegen ligt in het oosten van het land; met name in de Achterhoek.

Uit de tijd

Eringa zegt dat de onbewaakte overgangen niet meer van deze tijd zijn en dat de risico's te groot worden. Op het hoofdspoornet gaan de treinen frequenter en sneller rijden. En ook op regionale lijnen, zoals in de Achterhoek, neemt de frequentie toe. Ook worden treinen steeds stiller, waardoor passanten ze minder goed horen aankomen.

Eén miljoen euro

Voor het uitrusten van een overweg met slagbomen en rinkelende bellen is ongeveer een miljoen euro per keer nodig. Dat geld gaat met name zitten in het uitrusten van het spoor met een detectiesysteem dat de bellen en de slagbomen in werking zet.

Particuliere overweg

De particuliere overwegen, die vaak naar boerderijen leiden, maken geen deel uit van het plan van ProRail. De spoorbeheerder wil wel graag dat ook zoveel mogelijk van deze overgangen verdwijnen en wil in overleg met de particuliere gebruikers kijken naar alternatieve oplossingen.

Zo werd in Velp een parallelweg naast het spoor aangelegd, nadat Campina dreigde geen melk meer op te halen. De enige weg naar het melkveebedrijf ging namelijk over een onbewaakte spoorwegovergang en dat vonden de vrachtwagenchauffeurs van Campina te gevaarlijk.

