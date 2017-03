A2 bij Deil bezaaid met glas; rijbaan weer vrij

DEIL - Op de A2 bij Deil lag dinsdagochtend vroeg in de richting van Den Bosch glas op de weg. Rijkswaterstaat had daarom twee rijstroken afgesloten.

De wegbeheerder was tot 7.40 uur bezig met het schoonmaken van het wegdek. Hoe het glas op de snelweg was beland, is niet bekend.

Tussen Beesd en knooppunt Deil stond op het hoogtepunt zo'n 5 kilometer file. Ter hoogte van knooppunt Everdingen werd het verkeer richting Den Bosch omgeleid over de A27 en A15.