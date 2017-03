Büttner verpest Alkmaars kampioensfeestje

ARNHEM - Jong Vitesse heeft het kampioensfeestje van Jong AZ verknald. Het werd maandagavond 2-2 in Arnhem. Alexander Büttner was de grote man. Met een doelpunt en een assist zorgde hij er persoonlijk voor dat de Alkmaarders de titel even moeten uitstellen.

Overigens heeft Jong AZ een straatlengte voorsprong en is de titel alsnog binnen handbereik. In Arnhem speelde Jong Vitesse in de eerste helft goed, maar wist dat niet in doelpunten uit te drukken. Het kreeg de rekening daarvoor gepresenteerd door Fernando Lewis die de 0-1 maakte. Na rust kreeg Vitesse langzaam weer het initiatief. Lang vielen er geen doelpunten, pas in de 83ste minuut knalde Büttner de 1-1 binnen. Dat deed hij uit een vrije trap.

Schouten leek AZ alsnog de titel te bezorgen in een krankzinnige slotfase. Hij maakte de 1-2, maar het slot was voor Jong Vitesse. Büttner slingerde in de 93ste minuut de bal voor, Arshak Koryan maakte de gelijkmaker.

Saillant detail: Büttner voorkwam al eerder een Alkmaars titelfeestje. In 2009 maakte hij voor Vitesse de 2-1 tegen AZ. Toen hoefde AZ overigens niet lang te wachten, de enige achtervolger, Ajax, verloor een dag later waardoor de schaal alsnog binnen was.