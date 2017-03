Vier gewonden bij scooterongeluk

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - In Tiel is maandagavond een ongeval tussen twee scooters gebeurd. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

In totaal zouden er twee scooters bij betrokken zijn en raakten vier mensen gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.