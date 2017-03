Staking bij PostNL in Arnhem en er zijn minder dierproeven nodig: dit is het nieuws van dinsdag 28 maart

ARNHEM - Bij PostNL in Arnhem wordt door personeelsleden gestaakt, Gerard Jansen uit Baak geeft een speciale kist aan Kamp Westerbork en de Wageningen Universiteit gebruikt steeds minder dieren voor proeven. Dit is het nieuws van dinsdag 28 maart.

Staking PostNL

Ruim 50 personeelsleden van PostNL in Arnhem staken vandaag. Ze lopen een protestmars van de werklocatie aan de Boulevard Heuvelink naar de John Frostbrug. De stakers zijn boos op PostNL, omdat ze na een gedwongen verhuizing geen extra reiskosten en reistijd vergoed krijgen.

Zie ook: Verziekte werksfeer: PostNL-sorteerders staken

Speciale kist

Gerard Jansen uit Baak overhandigt vandaag in Kamp Westerbork de kist van Horst Elias, een Joodse boerenknecht. Elias werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de opa van Gerard. Horst Elias vertrok daar zonder zijn kist met spullen mee te nemen. Hij is uiteindelijk via Kamp Westerbork in vernietigingskamp Auschwitz terechtgekomen, waar hij werd vermoord. De kist bleef altijd op zolder staan bij de grootvader van Jansen. Tot vandaag.

Minder proefdieren

De Wageningen Universiteit gebruikt steeds minder dieren voor proeven. Sinds 2011 daalde het aantal gebruikte dieren met de helft tot zo'n 30.000 per jaar. Dat varieert van insecten tot vissen en ratten en muizen. Om het gebruik van proefdieren nog verder naar beneden te brengen ontwikkelt de universiteit steeds meer proeven en modellen waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technieken, zonder dieren.